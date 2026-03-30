Головний тренер збірної України Сергій Ребров висловився щодо свого майбутнього на своїй посаді після поразки від Швеції (1:3) у півфіналі плейоф кваліфікації чемпіонату світу-2026.

Наставник відповів на запитання про відповідальність за результат та можливе продовження контракту, наголосивши, що остаточне рішення буде ухвалене після розмови з керівництвом Української асоціації футболу.

"Ви очі трішки відривайте від телефону. Я думаю, ви самі можете це запитати. Я прокоментував вже після гри те, що відбувається.

Мені треба зустрітися після цієї гри з президентом УАФ і вирішити все. Повірте мені, ми вирішимо. Все буде зроблено якомога краще для нашої країни та команди", – сказав Ребров на пресконференції перед спарингом із Албанією.

Нагадаємо, що після невдачі у матчі зі Швецією збірна України втратила шанс пробитися на мундіаль у Північній Америці. Водночас уже 31 березня команда проведе товариський поєдинок проти Албанії, який нічого не вирішує.