Україна

Коуч львівської команди поділився своїми думками після гри з Зорею.

Головний тренер львівських Карпат Фран Фернандес прокоментував поразку своєї команди у матчі УПЛ проти луганської Зорі (1:2).

"Ми засмученні, оскільки хотіли здобути перемогу. Окрім цього, ми були близькі до цієї перемоги. Футболісти зробили величезну роботу. Так, на жаль, склалися обставини, що через два прикрі моменти суперники змогли випередити нас у рахунку. Там десь випадково руку м’яч зачепив, десь не поборолися за підбір. Ми могли здобути перемогу у цьому матчі, ми були близькими до цього. Рахунок міг стати 2:0 після моменту Бруно. У нас були нагоди, аби збільшувати рахунок, але, на жаль, ми сьогодні засмучені. Адже прагнули здобути перемогу і подарувати радість нашим вболівальникам.

Звісно, протягом останніх шести місяців можна було зрозуміти, яку гру ми хочемо бачити, яку гру ми можемо прищепити команді. Починаючи з січня, ми поступово робили кроки та закладали фундамент для того, що ми хочемо побачити в наступному сезоні. Підвищити рівень, однозначно, ми потребуємо підсилення. Команда потребує футболістів. І якщо хтось з гравців піде, то на його місце буде необхідний інший гравець. Безумовно, ми замислюємось над підсиленням нашого складу новими футболістами. Але загалом 80% того складу, який у нас є, залишиться.

Які позиції потребують підсилення? Я маю амбіції. Вважаю, що ми могли почати краще. У нас був період адаптації. На початках адаптація минала нелегко, але ми закінчили добре сезон. Шкода, що сьогодні ми не змогли здобути перемогу, але треба відзначити роботу команди, яка була зроблена на хорошому рівні. Щодо складу, мені хотілося б мати по два гравці на кожну позицію. Конкурентних. Я не хочу мати об'ємний склад команди на сезон. 23 футболісти – те, на що хоче розраховувати кожен тренер. Відповідно, з тих 23 гравців кожен може вийти і зіграти", — наводить слова Фернандеса прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Карпати — Зоря.