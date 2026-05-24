Коуч луганської команди поділився своїми думками після гри з Карпатами.

Головний тренер луганської Зорі Віктор Скрипник прокоментував перемогу своєї команди у матчі УПЛ проти львівських Карпат (2:1).

"Насамперед, хочется сказати дякую хлопцям. Ми не догравали чемпіонат. Хочемо грати та перемагати. Дивимось тільки на себе. За це команді велика повага. Вони слухають мене і прагнемо дивитися вперед.

Карпати — потужний суперник. Вони дуже гарно грають вдома, але це був наш день. В перерві казали хлопцям, що все ще попереду, час є.

Перше коло сезону було не таке, як хотілося нам. Могли набирати більше очок. Друге коло було більш позитивним. Грали стабільніше. Йдемо у відпустку з гарним настроєм. Зустрінемося в Словенії вже на зборах.

У Задорожного ще діє орендна угода. З приводу Саленко та Малиша — будемо розмовляти, вирішувати. Також залишають нас Вантух, Турбаєвський та Мічін. Це біль для тренера, але це футбол. Без цього нікуди. Будемо будувати команду, яка, впевнений, буде демонструвати гарну гру в наступному сезоні", — наводить слова Скрипника прес-служба клубу.

