Коуч луганської команди поділився своїми думками після гри з Карпатами.
Віктор Скрипник, ФК Зоря
24 травня 2026, 12:00
Головний тренер луганської Зорі Віктор Скрипник прокоментував перемогу своєї команди у матчі УПЛ проти львівських Карпат (2:1).
"Насамперед, хочется сказати дякую хлопцям. Ми не догравали чемпіонат. Хочемо грати та перемагати. Дивимось тільки на себе. За це команді велика повага. Вони слухають мене і прагнемо дивитися вперед.
Карпати — потужний суперник. Вони дуже гарно грають вдома, але це був наш день. В перерві казали хлопцям, що все ще попереду, час є.
Перше коло сезону було не таке, як хотілося нам. Могли набирати більше очок. Друге коло було більш позитивним. Грали стабільніше. Йдемо у відпустку з гарним настроєм. Зустрінемося в Словенії вже на зборах.
У Задорожного ще діє орендна угода. З приводу Саленко та Малиша — будемо розмовляти, вирішувати. Також залишають нас Вантух, Турбаєвський та Мічін. Це біль для тренера, але це футбол. Без цього нікуди. Будемо будувати команду, яка, впевнений, буде демонструвати гарну гру в наступному сезоні", — наводить слова Скрипника прес-служба клубу.
На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Карпати — Зоря.