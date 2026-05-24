Відбулися завершальні матчі української Прем'єр-ліги.

Сьогодні, 24 травня, відбулися матчі заключного 30 туру української Прем'єр-ліги у сезоні-2025/26.

У першому матчі черкаський ЛНЗ у гостях зміг дотиснути столичну Оболонь із рахунком 1:0.

Команда Віталія Пономарьова володіла істотною перевагою в матчі з володіння м'ячем та створила достатньо гольових моментів, але реалізувати їх змогла лише на 81 хвилині, коли результативним ударом відзначився Артур Микитишин, який вийшов на заміну.

Таким чином, ЛНЗ набрав 60 очок і фінішував на другому місці в УПЛ, випередивши Полісся на один бал. Це неймовірне та найкраще досягнення для черкаської команди в історії клубу. Оболонь закінчила сезон на 12 місці за крок від зони перехідних матчів.

Оболонь — ЛНЗ 0:1

Гол: Микитишин, 81.

Оболонь: Федорівський — Полегенько, Жовтенко, Семенов, Шевченко — Мединський (Лящук, 84), Волохатий, Мороз, Третьяков (Бичек, 84) — Лях (Теслюк, 71), Суханов (Кулаковський, 64).

ЛНЗ: Паламарчук — Пасіч, Муравський, Дідик, Драмбаєв — Рябов — Якубу (Микитишин, 66), Пастух — Кравчук, Ассінор (Яшарі, 46), Кузик (Франсіско Беннетт Віллегас, 66).

Попередження: Семенов, Мороз — Ассінор, Пастух.

У другій грі харківський Металіст 1925 мінімально обіграв рівненський Верес з рахунком 1:0.

Єдиний та переможний м'яч команда Младена Бартуловича забила на 63 хвилині, коли голом відзначився Володимир Салюк після передачі Дениса Антюха.

За підсумками сезону Металіст 1925 набрав 51 очко і посів п'яте місце в УПЛ, а Верес фінішував на 11 позиції, набравши 31 бал.

Верес — Металіст 1925 0:1

Гол: Салюк, 63

Верес: Кожухар — Стамуліс, Ціпот, Чечер, Вовченко, Сміян — Протасевич (Годя, 58), Харатін (Нійо, 70), Мурашко (Воллі, 70), Шарай (Баїя, 81) — Ян (Стень, 58).

Металіст 1925: Проценко — Крупський, Салюк, Шабанов, Мартинюк — Калюжний — Забергджа (Маттео Баптістелла, 87), Кастільйо Перес (Рашиця, 75), Аревало Чапарро (Павлюк, 88), Антюх (Когут, 90) — Ітодо Манделла (Калітвінцев, 90).

Попередження: Сміян, Шарай, Стень, Чечер, Воллі, Годя, Ціпот — Шабанов, Перес, Рашиця, Антюх.