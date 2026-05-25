Форвард Динамо Київ прокоментував перемогу над Кудрівкою.

Київське Динамо напередодні обіграло Кудрівку в заключному для себе матчі сезону української Прем’єр-ліги.

Після завершення гри нападник "біло-синіх" Матвій Пономаренко прокоментував виступ власної команди.

"Чудові емоції від здобуття звання найкращого бомбардира. Іду далі за новими досягненнями.

Після матчу з Поліссям я казав, що ставлю таку мету. Тому виходив на футбольне поле з бажанням забити м’яч та стати найкращим бомбардиром.

Насправді сьогодні було дуже складно грати. Я не спав до п’ятої ранку — не міг заснути через обстріл. Хочу подякувати нашим Захисникам і Захисницям, які боронять Україну, щоб ми жили в мирі. Велике дякую їм за те, що ми змогли сьогодні зіграти.

Важко сказати, що пішло не так після нашого першого гола. Суперник мав два моменти та забив два м’ячі.

У перерві ми провели розмову, нам трішки дали прочуханки. На другий тайм вийшли із зовсім іншим настроєм. Це заключний матч сезону, ми не могли програти вдома.

Розуміли, що вболівальники прийшли подивитись на улюблену команду, тому не можна підвести їх. Ми зібралися та зробили камбек, тому йдемо у відпустку з гарним настроєм.

Не слідкували за паралельними матчами, бо для нас друге або третє місце не є приводом для святкування. Концентруємось лише на "золотих" медалях.

Чудовий сезон в особистому плані, адже я закріпився в першій команді Динамо. Дуже приємно, що отримав виклик до національної збірної України. На жаль, посіли четверте місце в чемпіонаті та не проявили себе в єврокубках.

Добре, що ми виграли Кубок України — можемо вийти в Лігу Європи. Робитимемо все можливе, щоб опинитись там та тішити вболівальників", — заявив український виконавець.

У підсумку київське Динамо здобуло за сезон 57 очок та фінішувало четвертим.