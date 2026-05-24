До вашої уваги трансляція поєдинку чемпіонату України, який відбудеться 24 травня, розпочавшись о 13:00.

У неділю, 24 травня, київське Динамо проведе поєдинок заключного 30 туру української Прем'єр-ліги-2025/26.

Суперником "біло-синіх" стане Кудрівка. Зустріч відбудеться в Києві на стадіоні Динамо імені Валерія Лобановського. Стартовий свисток пролунає о 13:00.

Після 29 турів Динамо набрало 54 очки і посідає четверте місце в УПЛ, відстаючи від Полісся та ЛНЗ на два та три бали відповідно. У Кудрівки 13 місце та 28 очок з відставанням від Оболоні та Вереса у три бали.