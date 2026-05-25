Україна

Захисник Динамо Київ прокоментував перемогу над Кудрівкою.

Київське Динамо напередодні обіграло Кудрівку в заключному для себе матчі сезону української Прем’єр-ліги.

Динамо Київ — Кудрівка 3:2 Відео голів та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри захисник "біло-синіх" Владислав Дубінчак прокоментував виступ власної команди.

"Важкий матч. Сьогодні вночі був обстріл, тому було не до сну. Водночас Кудрівка перебувала в тому ж становищі. Окрім цього, грали в спеку о 13 годині дня. Перед грою була важка ситуація, тому непросто налаштуватись.

На вулиці вже сильна спека, хоча лише кілька тижнів тому було прохолодно. Важко адаптуватись і через це складно грати.

Не сказав би, що Кудрівка нас здивувала. Вони боролись за виживання, і тому потребували результату сьогодні. Вони були зарядженими й умотивованими, і в першому таймі це спрацювало на їхню користь.

Медалі? Від нас це вже не залежало. Ми мали сьогодні перемогти, і ми зробили це. Ми давно втратили свої шанси, тому сподіватись на щось в останньому турі було б некоректно.

Потрібно шукати позитив, але це важко, бо сезон провальний. Моментами було дійсно соромно за гру нашої команди, тому що ми не можемо грати так. Маємо добре підготуватися на літніх зборах та в наступному сезоні показати, на що ми справді здатні", — заявив український виконавець.

У підсумку київське Динамо здобуло за сезон 57 очок та фінішувало четвертим.