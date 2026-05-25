Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату України, який відбувся 24 травня 2026 року.

Київське Динамо у матчі останнього туру української Прем'єр-ліги на своєму полі обіграло Кудрівку (3:2).

Команда Олександра Протченка в цій грі для порятунку із зони перехідних матчів потребувала виключно перемоги, але суперники втрутились у ці плани вже в середині першого тайму з голом зі стандарту.

Однак ще до перерви "яструби" зуміли не лише відігратись, а й вийшли вперед, що змусило команду Ігоря Костюка реагувати вже в другому таймі.

Зрештою, за рахунок ширших можливостей ротації "біло-сині" схилили шалі терезів на власний бік у заключні пів години матчу.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Динамо Київ — Кудрівка у рамках 30-го туру української Прем'єр-ліги-2025/26:

Динамо Київ — Кудрівка 3:2

Голи: Михавко, 22, Пономаренко, 61, Герреро, 82 — Сторчоус, 36, 45

Динамо Київ: Нещерет — Коробов (Караваєв, 55), Попов (Захарченко, 75), Михавко, Дубінчак — Піхальонок (Буяльський, 46), Бражко, Яцик (Шапаренко, 46) — Ярмоленко, Пономаренко (Герреро, 82), Волошин.

Кудрівка: Яшков — Мачелюк, Векляк, Потімков, Фарина — Думанюк, Кая (Нагнойний, 23) — Світюха (Бєляєв, 62), Сторчоус (Глущенко, 71), Козак — Овусу (Лєгостаєв, 71).

Попередження: Пономаренко, Буяльський — Потімков