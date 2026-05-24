Житомирське Полісся у матчі останнього туру української Прем'єр-ліги на своєму полі обіграло львівський Рух (2:0).

Команда Руслана Ротаня відкрила рахунок у матчі в середині першого тайму, коли на 27 хвилині голом відзначився Олександр Філіппов. Потім на 82 хвилині перевагу "вовків" подвоїв Едуард Сарапій.

Таким чином Полісся фінішувало на третьому місці в УПЛ, відстав від ЛНЗ на один бал, але випередивши київське Динамо. Рух фінішував на 14 місці і тепер зіграє у перехідних матчах за збереження прописки в елітному дивізіоні.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Полісся — Рух у рамках 30-го туру української Прем'єр-ліги-2025/26:

Полісся — Рух 2:0

Голи: Філіппов, 27, Сарапій, 82.

Полісся: Бущан — Кравченко (Майсурадзе, 46), Краснічі, Сарапій, Михайліченко — Назаренко, Борел, Андрієвський (Федор, 85), Брагару (Емерллаху, 60) — Гайдучик (Велетень, 77), Філіппов (Краснопір, 60).

Рух: Клименко — Роман, Слюсар (Нанашко, 83), Копина (Островський, 88), Кітела (М. Бойко, 67) — Притула, Підгурський, Таллес — Діалло (Рейляну, 46), Ігор, Алмазбеков (Руніч, 46).

Попередження: Філіппов — Кітела, Рейляну.