Керманич Динамо Київ прокоментував перемогу над Кудрівкою.

Київське Динамо напередодні обіграло Кудрівку в заключному для себе матчі сезону української Прем’єр-ліги.

Після завершення гри головний тренер "біло-синіх" Ігор Костюк прокоментував виступ власної команди.

"Ми самі в перерві розмовляли з хлопцями про гру в захисті. У перехідних фазах було дуже багато помилок. Та в цьому винен не лише захист, а вся команда, тому що не перебудовувались, давали супернику розпочинати швидкі атаки.

Суперник цим дуже добре скористався, створював перевагу попереду і дійсно сьогодні було дуже багато моментів, особливо в першому, коли де суперник міг забивати м'ячі.

12 та 13 червня команда буде проходити медогляд. На час відпустки гравцям буде надано програму, яку вони мають виконати у завершальний тиждень перед зборами. 14 червня вирушаємо на збори до Австрії.

Пономаренко? Звісно, ми задоволені, що Динамо виховало такого гравця, який за 15 матчів став найкращим бомбардиром. Він не зіграв всі матчі, проте його результативність говорить сама за себе. Довіра до молодих гравців дає поштовх іншим прогресувати, конкурувати та взагалі додає енергії команді, команда по-іншому виглядає.

Давайте поки без уточнень щодо трансферів, адже сьогодні в нашій країні багато клубів, які конкурують між собою за гравців, яких не так багато і всі вони ходять по колу. Тому ми не будемо говорити про позиції, які плануємо посилити та розраховуємо підписати певних гравців.

Усе буде залежати від посилення, трансферів. Будемо дивитись, хто зможе нас посилити. Але в нас є також орендовані гравці, у них є опції з викупу, є пропозиції щодо цих гравців. Будемо дивитись, хто залишиться з нами.

Нам потрібно по 2-3 гравці на позицію, тому що в цьому сезону, коли футболісти отримували травми, були проблеми на деяких позиціях. Не хочемо допускати, аби це повторювалось. Хочемо завжди мати під рукою гравців, які зможуть конкурувати та посилювати кожну ланку на полі", — заявив український фахівець.

У підсумку київське Динамо здобуло за сезон 57 очок та фінішувало четвертим.