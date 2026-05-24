Команда Руслана Ротаня боролась і за другу сходинку, але це залежало напряму від виступу ЛНЗ.
Полісся — Рух
24 травня 2026, 15:06
Полісся — Рух 2:0
Голи: Філіппов, 27, Сарапій, 82
Полісся: Бущан — Кравченко (Майсурадзе, 46), Краснічі, Сарапій, Михайліченко — Назаренко, Борел, Андрієвський (Федор, 85), Брагару (Емерллаху, 60) — Гайдучик (Велетень, 77), Філіппов (Краснопір, 60).
Рух: Клименко — Роман, Слюсар (Нанашко, 83), Копина (Островський, 88), Кітела (М. Бойко, 67) — Притула, Підгурський, Таллес — Діалло (Рейляну, 46), Ігор, Алмазбеков (Руніч, 46).
Попередження: Філіппов — Кітела, Рейляну