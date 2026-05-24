Головний тренер киян заявив, що у ветерана велика мотивація.

Півзахисник київського Динамо Андрій Ярмоленко продовжить кар’єру в наступному сезоні.

Про це під час післяматчевої пресконференції повідомив головний тренер киян Ігор Костюк, відповідаючи на запитання журналістів щодо майбутнього 36-річного футболіста.

“Ну, ви знаєте, Андрій наш гравець. Ви бачили сьогодні його гольову передачу, яку він віддав. Не кожен гравець зможе так тонко віддати. Тому ми розмовляли і чули слова президента.

Андрій продовжує кар'єру, він буде з нами готуватись, тим паче, що у нього є не новий, а добре забутий виклик у збірну, тому і мотивація у нього дуже висока”, — заявив Костюк.

Нагадаємо, у заключному матчі сезону Динамо здобуло перемогу над Кудрівкою, однак завершило чемпіонат на четвертому місці в УПЛ, повторивши найгірший результат клубу в історії.