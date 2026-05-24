Неймовірний сезон від молодого українського форварда у складі "біло-синіх".

Нападник київського Динамо Матвій Пономаренко став найкращим бомбардиром української Прем'єр-ліги у сезоні-2025/26.

20-річний форвард відзначився голом у матчі останнього туру УПЛ проти Кудрівки (3:2), чим допоміг киянам здобути перемогу.

Завдяки цьому голу Пономаренко одноосібно очолив рейтинг найкращих бомбардирів УПЛ у нинішньому сезоні, забивши 13 голів у 15 матчах.

Друге місце у рейтингу голеодорів посів Пилип Будківський, на рахунку якого 12 голів. Трійку найкращих доповнив півзахисник Кудрівки Андрій Сторчоус, який оформив дубль у ворота Динамо в останньому турі.

Додамо, що Динамо завершило сезон УПЛ на четвертому місці, позаду Шахтаря, ЛНЗ та Полісся.