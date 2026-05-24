Два гравці УПЛ потрапили до списку найталановитіших молодих футболістів світу.

Італійське видання Tuttosport представило оновлений рейтинг найкращих молодих гравців світу, які є претендентами на нагороду Golden Boy-2026.

До списку зі 100 футболістів потрапили двоє гравців із української Прем'єр-ліги.

86 місце посідає український форвард київського Динамо Матвій Пономаренко, а 84 позицію посів бразильський вінгер донецького Шахтаря Кауан Еліас.

Рейтинг очолює вінгер Барселони Ламін Ямаль, за яким у топ-3 йдуть півзахисник ПСЖ Варрен Заїр-Емері та захисник "блаугранас" Пау Кубарсі.

Також наголошується, що Ямаль не зможе виграти приз, оскільки він вже є володарем нагороди у минулому.

Нинішнього сезону Пономаренко провів 31 матч, у яких забив 23 голи та віддав три асисти. На рахунку Еліаса 36 матчів, 11 голів та сім гольових передач.