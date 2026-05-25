Інсайдер підтвердив гучний перехід.
Назар Домчак, фото ФК Карпати Львів
25 травня 2026, 08:56
Український воротар Назар Домчак лише цього сезону став повноцінним гравцем "дорослої" команди львівських Карпат, проте одразу зміг забронювати за собою місце в рамці воріт у стартовому складі.
А 15 "сухих" матчів із 29 зіграних загалом у цьому сезоні, при 28 пропущених голах, зробили 19-річного юнака ще й доволі відомою постаттю на трансферному ринку.
Зрештою, це призвело до того, що вже на наступний день після завершення клубного сезону української Прем’єр-ліги маємо підтвердження від відомого інсайдера Фабріціо Романо факту майбутнього переходу українського футболіста до празької Славії.
Вартість трансферу складатиме 5 млн євро, тоді як у чеському клубі гарантують Домчаку місце в стартовому складі команди, яка незабаром гратиме в Лізі чемпіонів УЄФА.
Французький Лілль, який також вів перемовини щодо гравця, подібних умов висунути не зумів.