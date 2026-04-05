Головний тренер Шахтаря Арда Туран прокоментував перемогу своєї команди над Рухом у 22-му турі УПЛ (3:0).

"Я переконаний, ми сьогодні виступили добре. Рух – сильна команда, яка створює багато труднощів для суперників у лізі. Вони одні з тих, хто фолить найбільше, що збиває темп та ритм гри, і намагаються пресингувати високо", – сказав Туран.

Він також зазначив:

"За результатами сьогоднішньої гри я задоволений більшістю аспектів. Можливо, ми могли б краще використовувати ситуації один в один, які створювали наші вінгери. Загалом я був дуже задоволений ігровим балансом, який ми зуміли створити, комбінуючи різних гравців нашої обойми".

Особливу увагу тренер приділив Бондаренку:

"Я дуже радий поверненню Бондаренка на поле. Він додав нам багато зв’язувальної гри, відповідав за організацію атак і повернення в оборонні редути. Максимально радий за його перформанс – він один із тих гравців, яких я найбільше потребую".

Щодо насиченого календаря квітня Туран пояснив:

"Складність не стільки в підготовці до матчів, як у самій організації поїздок. Весь виїзд до Польщі, матч із ЛНЗ, поїздка до Нідерландів на гру з АЗ Алкмар та прийом Полісся у Львові – це моральне й ментальне навантаження. Але якщо є хоча б один відсоток шансу боротися за мрію українських людей, ми віддамо себе повністю".

Щодо травмованих гравців:

"Рішення про здоров’я Марлона Гомеса та Проспера Обаха – компетенція медичного штабу. Це надзвичайно важливі футболісти, тож я очікую їхнього швидкого повернення".

Про минулий матч із Лехом Туран сказав:

"Іноді ми проводимо поєдинок не найвищого рівня й повинні це прийняти. Ми запанікували після того, як суперник вийшов уперед, але пишаюся футболістами – вони змогли відреагувати й здобути вихід до чвертьфіналу".

Наостанок Туран побажав здоров’я колишньому наставнику:

"Я щиро бажаю містеру Луческу швидкого одужання та буду радий знову бачити його на тренерському містку".