Головний експерт з арбітражу УАФ прокоментував резонансний епізод.

Нікола Ріццолі розібрав момент зі скасованим голом форварда Динамо Матвія Пономаренка. Ця подія сталася у поєдинку Української Прем’єр-ліги проти львівських Карпат (0:1).

"Після сейву воротаря Карпат м’яч відскакує в напрямку нападника Динамо, який швидко рухається, щоб заволодіти ним.

У той момент голкіпер із незначною затримкою також вступає у боротьбу за м’яч, намагаючись заволодіти ним руками. Однак нападник торкається м’яча на частку секунди раніше, ніж воротар встигає встановити контроль над ним, затиснувши його між руками.

Тому дії нападника не є фолом по необачності і арбітр обґрунтовано дозволяє продовжити гру, після чого одразу забивається гол.

"Відеоматеріали свідчать на користь рішення, ухваленого на полі. Отже проведення перегляду на полі не є виправданим", - йдеться у заяві.

