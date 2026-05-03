Мінімальна перемога над Альверкою приносить драконам 31-й чемпіонський титул.

Порту офіційно повернув собі звання найсильнішої команди португальської Прімейра-ліги! Здобувши перемогу над Альверкою з рахунком 1:0 на рідному Ештадіу ду Драгау, дракони математично гарантували собі 31-й чемпіонський титул.

За два матчі до завершення сезону Порту набрав 85 очок, ставши абсолютно недосяжним для головних конкурентів — лісабонської Бенфіки (76 очок) та Спортінга (73 очки). Вирішальним моментом "золотого" матчу став влучний удар Яна Беднарека на 40-й хвилині. Одночасно з цим Бенфіка втратила очки у виїзному матчі проти Фамалікана (нічия 2:2), що остаточно зняло всі інтриги щодо чемпіонства.

Цей титул, який став для Порту першим за останні чотири роки, має глибокий підтекст. Він ознаменував заочну перемогу президента Порту Андре Віллаш-Боаша над своїм колишнім наставником Жозе Моурінью, який очолює Бенфіку.

Історія цих двох фахівців нерозривно пов'язана: колись 24-річний Віллаш-Боаш працював у тренерському штабі Моурінью саме в Порту, де вони разом здобували Кубок УЄФА та Лігу чемпіонів, а потім пліч-о-пліч працювали в Челсі та Інтері.

Згодом Віллаш-Боаш побудував власну успішну тренерську кар'єру, а тепер, у 46 років, привів рідний клуб до чемпіонства вже у статусі його президента.

Для Жозе Моурінью, який очолив Бенфіку у вересні (після того, як покинув Фенербахче через виліт з Ліги чемпіонів від тієї ж Бенфіки), втрата чемпіонства стала гірким розчаруванням. Драма ситуації полягає в тому, що лісабонці не програвали в чемпіонаті протягом неймовірних 32 матчів, але навіть цієї серії виявилося недостатньо, щоб зупинити Порту.

Безпосереднім же архітектором перемоги на футбольному полі став 37-річний італійський тренер Франческо Фаріолі. Він зумів створити чемпіонський колектив і здобути золоті медалі вже у свій перший рік роботи на чолі драконів.