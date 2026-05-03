Німеччина

Семиразовий чемпіон Німеччини достроково забезпечив собі підвищення у класі після важких років у другому дивізіоні.

Шальке 04 повертається до найвищого дивізіону німецького футболу. Суботня домашня перемога над Фортуною з мінімальним рахунком 1:0 дозволила кобальтовим відірватися від Ганновера, що йде третім, на недосяжні 10 очок. Оскільки дві найкращі команди автоматично виходять до еліти, "Шальке" математично гарантував собі підвищення за два тури до кінця свого сезону.

Долю путівки до Бундесліги вирішив влучний удар Кенана Карамана на 15-й хвилині зустрічі. Для капітана команди цей гол став уже 14-м у поточному сезоні.

"Я не можу висловити це словами. Ми довго чекали цього моменту — як клуб, як місто, усі люди навколо. Я просто радий, що ми змогли зробити останній крок вдома, бо вболівальники цього заслуговують", — поділився емоціями Караман після матчу.

Понад 61 500 глядачів на вщент заповненому стадіоні бурхливо святкували успіх. Хоча сотні стюардів вишикувалися вздовж поля, щоб запобігти його штурму, фанати насолоджувалися моментом прямо на трибунах: із фаєрами, пивом та переможними піснями.

Цей успіх став можливим завдяки кардинальним змінам у клубі. Останні три сезони у другій Бундеслізі були вкрай складними — два з них ледь не завершилися катастрофічним вильотом до третього дивізіону.

Поворотний момент настав минулого літа, коли спортивний директор Франк Бауманн призначив головним тренером 43-річного Мирона Мусліча. Він перетворив кризову команду на головного претендента на чемпіонство, обійшовши навіть найближчих переслідувачів з Падерборна.

Важливим каталізатором успіху став сенсаційний січневий трансфер 40-річного зіркового ветерана Едіна Джеко. Боснійський форвард миттєво посилив атаку, забивши 6 голів у 9 матчах, перш ніж отримав травму плеча у грі за збірну наприкінці березня.

Під час його відсутності ініціативу перехопили інші гравці, зокрема нападник збірної Малі Мусса Сілла, який відзначився трьома голами в останніх шести іграх. У вирішальному матчі проти Фортуни Джеко тріумфально повернувся на поле, вийшовши на заміну на 69-й хвилині під гучні овації трибун Ми хотіли цієї перемоги, ми хотіли відсвяткувати її з уболівальниками сьогодні.

"Спочатку ми святкуємо, але я дуже, дуже радий своєму рішенню приїхати сюди в січні", — зазначив Джеко. Для "Шальке" це вже другий вихід з Другої Бундесліги за останні п'ять років (команда вилітала з еліти у 2021 та 2023 роках). Проте цього разу в Гельзенкірхені панує впевненість, що клуб закріпиться там надовго.

Свої привітання колишній команді вже надіслав легендарний нападник Рауль, коротко написавши в Instagram: "Повернися туди, де тобі місце". Ці слова ідеально підсумував і захисник Шальке Тімо Бекер: "Немає нічого важливішого, ніж повернути цей клуб туди, де йому місце".