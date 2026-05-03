Команду Младена Бартуловича відчепили від зони претендентів на єврокубки, а колектив Руслана Ротаня може поборотись і за другу сходинку.
03 травня 2026, 17:30
Металіст 1925 — Полісся 0:1
Гол: Брагару, 20
Металіст 1925: Варакута — Крупський, Є. Павлюк, Шабанов, Мартинюк (Салюк, 78) — Калітвінцев (Кастільйо, 66), Калюжний, Аревало (Забергджа, 78) — Антюх (Арі, 66), Петер, Рашиця (Мба, 78).
Полісся: Волинець — Майсурадзе (Кобернюк, 89), Чоботенко, Сарапій, Михайліченко — Андрієвський (Шепелєв, 79), Бабенко, Емерллаху (Федор, 61) — Гуцуляк, Краснопір (Гайдучик, 61), Брагару (Назаренко, 61).
Попередження: Шепелєв