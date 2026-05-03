Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 26-го туру української Прем’єр-ліги, у якому зустрінуться київське Динамо та донецький Шахтар.

Київське Динамо та донецький Шахтар зіграють у Класичному на стадіоні Динамо ім. В. Лобановського в двадцять шостому турі української Прем'єр-ліги.

Ігор Костюк, після перемоги над криворізьким Кривбасом (6:5), використав із перших хвилин Караваєва, Біловара та Вівчаренка в обороні, тоді як Буяльський та Михайленко гратимуть у центрі поля, а Ярмоленко розташується праворуч в атаці.

Арда Туран, на тлі поразки від лондонського Крістал Пелес (1:3), залучив до стартового складу Грама, Марлона Сантоса та Азарові в обороні, тоді як Бондаренко, Назарина та Ізакі гратимуть у центрі поля, а Лукас, Траоре та Невертон утворять тризуб у атаці.

Динамо Київ: Нещерет — Караваєв, Біловар, Михавко, Вівчаренко — Буяльський, Михайленко, Шапаренко — Ярмоленко, Пономаренко, Редушко.

Запасні: Суркіс, Моргун, Герреро, Дубінчак, Шола, Тіаре, Коробов, Піхальонок, Яцик, Захарченко, Бленуце, Озимай.



Шахтар: Різник — Грам, Марлон Сантос, Матвієнко, Азарові — Бондаренко, Назарина, Ізакі — Лукас, Траоре, Невертон.

Запасні: Твардовський, Бондар, Марлон Гомес, Егіналду, Криськів, Педріньйо да Сілва, Педріньйо Азеведо, Вінісіус, Очеретько, Аліссон, Мейрелліш, Проспер.

Гра Динамо Київ — Шахтар почнеться о 18:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.