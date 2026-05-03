Відбувся черговий матч чемпіонату Іспанії.

Сельта у матчі 34 туру іспанської Ла Ліги на своєму полі здобула впевнену перемогу над Ельче з рахунком 3:1.

Команда Клаудіо Хіральдеса відкрила рахунок 14 хвилині зусиллями Уго Альвареса, після чого на 30 хвилині перевагу клубу з Віго подвоїв ветеран Яго Аспас.

Гості намагалися відігратися, але все, що змогли — це гол Андре Сілви з пенальті на 82 хвилині. Однак і тут була відповідь від Сельти, яка забила третій м'яч, автором якого став Борха Іглесіас.

Після 34 турів Сельта набрала 47 очок і залишається на шостому місці у турнірній таблиці Ла Ліги, тоді як Ельче посідає 14 місце з 38 балами, за чотири пункти від зони вильоту.

Сельта — Ельче 3:1

Голи: Альварес, 14 Аспас, 30 Іглесіас, 85 - Сілва, 82 (пен).

Сельта: Раду — Родрігес, Лаго, Нуньєс (Мінгеса, 78) — Руеда (Фернандес, 46), Лопес, Моріба, Каррейра — Аспас (Ель-Абделлауі, 63), Альварес (Сведберг, 71) — Жутгла (Іглесіас, 71).

Ельче: Дітуро — Дональд, Аффенгрубер (Чуст, 58), Бігас — Моренте (Хосан, 70), Агуадо (Сепеда, 77), Фебас, Вільяр (Нету, 58), Педроса (Форт, 70) — Родрігес, Сілва.

Попередження: Руеда, Вільяр, Лаго.