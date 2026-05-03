Італія

Команда Массіміліано Алегрі не змогла скористатися втратою очок від "неаполітанців".

Мілан у матчі 35 туру італійської Серії А в гостях поступився Сассуоло (0:2), чим трохи зіпсував свої шанси на друге місце у чемпіонаті.

Команда Массиміліано Аллегрі пропустила вже на п'ятій хвилині — автором голу у складі господарів поля став Доменіко Берарді.

Потім на 24 хвилині "россонері" залишилися у меншості після вилучення Фікайо Томорі, який отримав друге попередження після першого на дев'ятій хвилині.

На старті другого тайму Сассуоло подвоїв свою перевагу завдяки голу Армана Лор'єнте.

Таким чином, Мілан втратив шанс зрівнятися з Наполі за очками і посідає третє місце за три бали від "неаполітанців". Позаду Ювентус, у якого 64 очки та гра в запасі. В активі Сассуоло 49 очок та дев'ята позиція.

Сассуоло — Мілан 2:0

Голи: Берарді, 5, Лор'єнте, 47.

Сассуоло: Тураті — Валукєвич, Ідзес (Кулібалі, 40), Мухаремович, Гарсія — Коне, Матич (Ліпані, 46), Торстведт — Берарді (Вольпато, 59), Нзола (Пінамонті, 84), Лор'єнте (Фадера, 85).

Мілан: Меньян — Томорі, Габбія, Павлович — Салемакерс (Пулішич, 59), Фофана (Лофтус-Чік, 59), Яшарі (Річчі, 66), Рабьо, Еступіньян — Нкунку (Атекаме, 46), Леау (Хіменес, 59).

Попередження: Матич, Гарсія, Вольпато, Фадера — Томорі, Річчі, Лофтус-Чік.

Вилучення: Томорі, 24 (друга жовта).