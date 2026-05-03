Жіноча команда харківського Металіста 1925 оформила дострокове чемпіонство у чемпіонаті України в сезоні-2025/26.

Незважаючи на пропуск шостого туру другого етапу Вищої ліги, підопічні Наталії Зінченко оформили титул після того, як найближчий передслідувач Ворскла поступилася Шахтарю (0:3).

За три тури до кінця чемпіонату Металіст 1925 має перевагу над Ворсклою в десять балів.

Для харків'янок це був 11 титул в історії клубу, а попередній трофей був у сезоні-2020/21 під назвою Житлобуд-1.

Свій наступний матч Металіст 1925 проведе проти Ворскли — гра запланована на 8 травня.

Також додамо, що харків'янки можуть оформити дубль, забравши Кубок України, де у фіналі вони зіграють проти Колоса – 27 травня.