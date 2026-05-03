ФК Металіст 1925
03 травня 2026, 17:29
Жіноча команда харківського Металіста 1925 оформила дострокове чемпіонство у чемпіонаті України в сезоні-2025/26.
Незважаючи на пропуск шостого туру другого етапу Вищої ліги, підопічні Наталії Зінченко оформили титул після того, як найближчий передслідувач Ворскла поступилася Шахтарю (0:3).
За три тури до кінця чемпіонату Металіст 1925 має перевагу над Ворсклою в десять балів.
Для харків'янок це був 11 титул в історії клубу, а попередній трофей був у сезоні-2020/21 під назвою Житлобуд-1.
Свій наступний матч Металіст 1925 проведе проти Ворскли — гра запланована на 8 травня.
Також додамо, що харків'янки можуть оформити дубль, забравши Кубок України, де у фіналі вони зіграють проти Колоса – 27 травня.