Півзахисник Динамо Київ прокоментував нічию проти ЛНЗ.

Київське Динамо напередодні зіграло внічию проти черкаського ЛНЗ у рамках двадцять сьомого туру української Прем’єр-ліги.

ЛНЗ — Динамо 0:0 Огляд матчу УПЛ

Після завершення гри півзахисник "біло-синіх" Микола Михайленко прокоментував виступ власної команди.

"Непроста гра. ЛНЗ — добре організована команда, важко долати її оборону. Звісно, хотілося б більше створити в атаці сьогодні. Так само в суперників було кілька непоганих моментів — нам акцентували увагу на тому, що вони можуть вибігати в контратаки.

Нічого не змінилось за відсутності Пономаренка та Редушка. Вважаю, що за точкової відсутності гравців нічого й не повинно змінюватись. Хлопці, які зіграли сьогодні, нічим не поступаються.

Узагалі кожен із нас повинен доводити в кожному матчі, що гідний грати за Динамо.

А от позиція в таблиці та результат першого кола, звісно, мали вплив. Ми пам’ятали про поразку в першому колі, дуже хотілось перемогти сьогодні. Старались досягти максимального результату, але суперник грав організовано та добре діяв в обороні", — заявив український виконавець.

У наступному турі київське Динамо прийматиме ковалівський Колос.