Захисник Динамо Київ прокоментував нічию проти ЛНЗ.

Київське Динамо напередодні зіграло внічию проти черкаського ЛНЗ у рамках двадцять сьомого туру української Прем’єр-ліги.

Після завершення гри захисник "біло-синіх" Владислав Захарченко прокоментував виступ власної команди.

"Не скажу, що нічия проти ЛНЗ — це позитив, ми завжди прагнемо перемагати. Але ЛНЗ також хороша команда, вона йде на другому місці. Не соромно грати з ними внічию, але, звісно, хотілося би більшого.

Суперник сидів у низькому блоці, у нас майже не було шансів. Але я вважаю, що ми також маємо бути більш креативними, активними та знаходити ці моменти.

Ми — Динамо, це бренд. Тож ми маємо виходити в кожній грі тільки перемагати", — заявив український виконавець.

У наступному турі київське Динамо прийматиме ковалівський Колос.