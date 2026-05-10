Захисник Динамо Київ прокоментував нічию проти ЛНЗ.
Владислав Захарченко, фото ФК Динамо Київ
10 травня 2026, 09:10
Київське Динамо напередодні зіграло внічию проти черкаського ЛНЗ у рамках двадцять сьомого туру української Прем’єр-ліги.
ЛНЗ — Динамо 0:0 Огляд матчу УПЛ
Після завершення гри захисник "біло-синіх" Владислав Захарченко прокоментував виступ власної команди.
"Не скажу, що нічия проти ЛНЗ — це позитив, ми завжди прагнемо перемагати. Але ЛНЗ також хороша команда, вона йде на другому місці. Не соромно грати з ними внічию, але, звісно, хотілося би більшого.
Суперник сидів у низькому блоці, у нас майже не було шансів. Але я вважаю, що ми також маємо бути більш креативними, активними та знаходити ці моменти.
Ми — Динамо, це бренд. Тож ми маємо виходити в кожній грі тільки перемагати", — заявив український виконавець.
У наступному турі київське Динамо прийматиме ковалівський Колос.