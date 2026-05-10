Ліверпуль і Челсі не визначили сильнішого в центральному матчі 36 туру АПЛ. Команда Арне Слота швидко вийшла вперед завдяки голу Гравенберха, однак ще до перерви Енцо Фернандес відновив рівновагу — 1:1.

Після активного старту "червоні" втратили контроль над грою й дозволили лондонцям регулярно загрожувати воротам Мамардашвілі. У другому таймі Челсі навіть забив удруге, але гол Кукурельї скасували через офсайд. Ліверпуль також мав свій анульований м’яч після положення поза грою в Гакпо.

Господарі відповіли ударами Собослаї та Ван Дейка в каркас воріт, але вирвати перемогу так і не змогли. Ба більше — наприкінці зустрічі команда Слота уникнула пенальті після суперечливого епізоду за участі Фрімпонга та Жуана Педро.

Ліверпуль — Челсі у рамках 36-го туру англійської Прем'єр-ліги-2025/26:

Ліверпуль — Челсі 1:1

Голи: Гравенберх, 6 — Е. Фернандес, 35

Ліверпуль: Мамардашвілі — Джонс, Конате (Гомес, 77), ван Дейк, Керкез — Гравенберх, Мак Аллістер — Фрімпонг, Собослаї, Нгумоа (Ісак, 66) — Гакпо (К'єза, 77).

Челсі: Йоргенсен — Колвілл, Фофана, Гато — Гюсто, Сантос (Джеймс, 63), Кайседо, Кукурелья — Палмер, Е. Фернандес — Педро.



Попередження: Гомес, Мак Аллістер — Гато, Енцо, Кукурелья, Кайседо