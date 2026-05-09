Команда Віталія Пономарьова в цьому сезоні не програла ще й чинному чемпіону.

Українська Прем’єр-ліга наприкінці чергового сезону зберігає високий рівень інтриги в боротьбі за місця на вершині турнірної таблиці. Із чемпіонським титулом для донецького Шахтаря питання вже практично вирішено, а от далі починаються дуже цікаві моменти. Адже навіть у київського Динамо перед початком двадцять сьомого туру національної першості, за умов перебування команди Ігоря Костюка на четвертій сходинці перед початком чергового футбольного вікенду в нашій країні, зберігались шанси фінішувати другим.

Однак для виконання цього завдання "біло-синім" було обов’язково перемагати черкаський ЛНЗ на його полі в центральному поєдинку туру, чого столичний колектив не зміг зробити, наприклад, у домашній грі в рамках першого кола ще восени минулого року. При цьому колектив Віталія Пономарьова підходив до цього протистояння із затяжною серією без перемог, яка вже призвела до того, що житомирське Полісся випередило "бузкових" у боротьбі за другу сходинку.

Те саме мало намір зробити, вочевидь, і Динамо за підсумками сезону, але, знову ж таки, треба було обов’язково перемагати в Черкасах. А тут безпосередньо перед початком матчу з’ясувалось, що супербомбардир Матвій Пономаренко та вінгер Богдан Редушко не допоможуть киянам у цій грі, від чого одразу ж з’явились сумніви в спроможності групи атаки гостей пробити щільний захист суперників.

Сумніви ці були небезпідставними, що в підсумку продемонстрував перебіг подій у цьому матчі. Бо перший тайм обидві команди провели в доволі сухому стилі, і якщо ЛНЗ свій момент зумів створити лише перед самою перервою, коли Пасіч лише дивом у центрі штрафного не влучив у лівий нижній кут, то Динамо мало більше підходів до чужих володінь, і навіть одного разу відправило м’яч у сітку.

Однак знову Герреро знайшов не забитий м’яч, а офсайд у Шоли в розвитку атаки перед тим, як на лівому краю штрафного під час передачі Піхальонка зумів пробити під Паламарчуком із гострого кута. І також згадаємо про дальній постріл того-таки Піхальонка в праву стійку, щоб остаточно сформувати перелік основних моментів першого тайму. Їх було обмаль.

А в другій половині матчу – та й поготів. Дуже посередньої якості видовище на полі довелось спостерігати, і знову в ЛНЗ погано спрацювала атакувальна ланка в плані контратак, тоді як Динамо просто не вистачало логічного завершення позиційних наступів. Удар Волошина в пів колі перед штрафним повз праву стійку пригадується одразу, бо був чи не єдиним гострим моментом для воріт Паламарчука, і також спробу Дубінчака головою замкнути на дальній одну з подач Піхальонка, після чого м’яч полетів повз ворота відзначимо. І на цьому все. Нічим було командам нас потішити в центральному матчі туру. А тішитимуться від цього хіба що їхні конкуренти.

У наступному турі черкаський ЛНЗ проведе домашній матч проти СК Полтава, а київське Динамо прийматиме ковалівський Колос.

ЛНЗ — Динамо 0:0

ЛНЗ: Паламарчук — Г. Пасіч, Горін, Муравський, Драмбаєв — Рябов, Дідик, Пастух — Микитишин (Твердохліб, 25, Кравчук, 90), Ассінор (Авуду, 80), Кузик.

Динамо: Нещерет — Коробов (Караваєв, 46), Біловар (Захарченко, 57), Михавко, Дубінчак — Піхальонок, Михайленко, Шапаренко (Буяльський, 73) — Волошин, Герреро (Бленуце, 86), Шола (Ярмоленко, 73).

Попередження: Горін, Драмбаєв, Ассінор