Команда Младена Бартуловича могла посунути киян ще нижче в турнірній таблиці, але в останній момент змарнувала нагоду.
09 травня 2026, 20:20
Зоря — Металіст 1925 1:1
Голи: Верлей, 90+1 — Петер, 1
Зоря: Сапутін — Пердута, Янич, Ескінья, Вантух — Кушніренко (Дришлюк, 80) — Слесар (Горбач, 11, Верлей, 62), Мічин, Башич (Єлавич, 62), Попара — Будківський.
Металіст 1925: Варакута — Салюк, Є. Павлюк, Шабанов, Крупський — І. Когут (Антюх, 21), Калюжний, Аревало (Чурко, 82) — Калітвінцев (Забергджа, 59), Петер (Мба, 82), Кастільйо (Рашиця, 59).
Попередження: Ескінья, Мічин, Дришлюк, Попара, Будківський — Кастільйо