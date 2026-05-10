Football.ua представляє прев'ю поєдинку чемпіонату України, який відбудеться 10 травня, розпочавшись о 15:30.

10 травня у Львові Шахтар може поставити офіційну крапку в чемпіонських перегонах. Для цього команді Арди Турана достатньо обіграти СК Полтава — головного аутсайдера нинішнього сезону УПЛ, який дедалі ближче до пониження в класі. На папері це виглядає як одна з найменш інтригуючих афіш 27-го туру, але саме такі матчі нерідко приховують особливий підтекст.

ПОЛТАВА — ШАХТАР

НЕДІЛЯ, 10 ТРАВНЯ, 15:30. АРЕНА-ЛЬВІВ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ДМИТРО ЄВТУХОВ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА UPL.TV

Поєдинок, який спочатку планували провести у Кропивницькому, зрештою перенесли на "Арену Львів". Рішення викликало хвилю дискусій, однак у практичному плані воно влаштувало обидві сторони. Шахтар отримав комфортнішу логістику після єврокубкового виїзду, а Полтава — можливість уникнути додаткових витрат у непростий для клубу період. У турнірному сенсі це навряд чи щось змінює: донеччани вже практично тримають руки на золотих медалях, а полтавці майже втратили шанси на порятунок.

Для СК Полтава цей сезон перетворився на затяжну боротьбу без відчутного світла попереду. Після сенсаційної перемоги над Динамо у першому колі здавалося, що команда здатна нав’язати конкуренцію в битві за виживання, однак реальність виявилася значно суворішою. Серія невдач, проблеми в обороні та нестабільність у грі призвели до того, що перед фінішем чемпіонату клуб опинився фактично на межі вильоту.

Особливо тривожно для полтавців виглядає статистика протистояння з Шахтарем. У першому колі "гірники" влаштували справжній футбольний розгром — 7:1. І зараз ситуація для дебютанта УПЛ не стала простішою. Навпаки, після вильоту з Ліги конференцій донеччани можуть повністю сфокусуватися на внутрішньому фронті. Без потреби берегти сили на єврокубки Шахтар отримує можливість пройти кінцівку сезону максимально агресивно.

Поразка від Крістал Пелес у півфіналі Ліги конференцій залишила неприємний слід, але глобально сезон для команди Арди Турана залишається успішним. Чемпіонство — головна мета, і вона вже на відстані одного кроку. Навіть якщо тренерський штаб вирішить вдатися до ротації, кадровий ресурс "гірників" дозволяє залишатися явним фаворитом.

Окрема інтрига — мотивація Шахтаря після єврокубкового розчарування. Часто саме такі матчі стають можливістю для гранда показати реакцію, повернути впевненість і подарувати вболівальникам яскравий футбол. А враховуючи атакувальний потенціал донеччан та проблеми Полтави у захисті, сценарій із великою кількістю голів виглядає цілком реальним.

Для Полтави ж цей матч — радше шанс проявити характер. У ситуації, коли турнірне становище майже не залишає простору для оптимізму, важливо хоча б не розсипатися психологічно перед фаворитом і спробувати нав’язати боротьбу. Особливо на тлі критики та постійного тиску останніх тижнів.

У Львові зустрінуться команди з абсолютно різними завданнями та настроями: одна — на порозі чемпіонського святкування, інша — на межі повернення до Першої ліги. І саме контраст між ними робить цей матч символічним для завершення сезону УПЛ.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ:

Полтава: Мінчев — Савенков, Підлепич, Веремієнко, Єрмолов - Дорошенко, Сад, Даниленко — Одарюк, Сухоручко, Вівдич.

Шахтар: Різник — Грам, Гомес, Матвієнко, Азаров — Очеретько — Оба, Кризьків, Ферейра, Невертон, Траоре.

ЦІКАВІ ФАКТИ

Полтава може зазнати 10-ї домашньої поразки в чемпіонаті.

Полтава пропускає голи впродовж рекордних для клубу 24-х ігор УПЛ (64 м’ячі) та не перемагає впродовж 12-ти ігор: 3 нічиї та 9 поразок.

Безпрограшна серія Шахтаря триває в УПЛ 17 ігор: 13 перемог та 4 нічиї.

Гольова серія Шахтаря триває в чемпіонаті 11 ігор — 24 голи.

Шахтар при Арда Турану може зазнати 1-ї гостьової поразки в Чемпіонаті — у 14-й грі.

25-й гол в УПЛ може забити Лассіна Траоре, 15-й — Дмитро Криськів (обидва — Шахтар).