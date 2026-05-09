Нападник Оболоні вийшов на заміну та оформив дубль.

Київська Оболонь та кам'янець-подільський Епіцентр розійшлися миром (2:2) у напруженому поєдинку, який мав величезне турнірне значення для обох колективів. Справжнім джокером зустрічі став нападник пивоварів Тарас Лях: вийшовши на заміну, він зумів оформити дубль і принести своїй команді надважливий бал.

Після фінального свистка герой матчу не приховував своїх емоцій:

"Емоції переповнюють, але я думаю, що я центральний нападник, і це моя робота — забивати голи. Тому треба працювати, щоб цих голів було ще більше, і я ще більше приносив користі команді. Я дуже задоволений сьогодні, що так вийшло", — зазначив Лях.

Свій перший м'яч форвард забив у силовій манері, зігравши на випередження після закидання у штрафний майданчик. За словами Тараса, він завжди намагається бути максимально сконцентрованим і чекати на відскік, щоб зорієнтуватися швидше за захисників суперника.

Щодо другого взяття воріт, коли м'яч перетнув лінію в динамічній боротьбі, нападник не мав жодних сумнівів:

"Я дивився до кінця, щоб впевнитися, що гол. Я бачив, що м'яч перетнув усю лінію, і був впевнений на 100%", — зауважив Тарас.

Завершення матчу видалося по-справжньому валідольним, проте керівництво клубу гідно оцінило старання футболістів. Лях розповів, що після гри президент Оболоні зайшов до роздягальні, де подякував команді за самовіддачу та проявлений характер.

З огляду на щільність у турнірній таблиці, де Оболонь та Епіцентр є прямими конкурентами, результат матчу має стратегічне значення для киян.

"Звичайно, 100% це дуже важлива нічия, і дуже важливе очко. Я думаю, ми сьогодні здобули очко, а не втратили два, тому супер, що так вийшло", — підсумував нападник.