Захисник Динамо Київ прокоментував нічию проти ЛНЗ.

Київське Динамо напередодні зіграло внічию проти черкаського ЛНЗ у рамках двадцять сьомого туру української Прем’єр-ліги.

Після завершення гри захисник "біло-синіх" Крістіан Біловар прокоментував виступ власної команди.

"Мені важко сказати відразу після гри, чого не вистачило. Це ми вже розберемо на теоретичному занятті. Але при цьому була доволі цікава гра. Ми розбирали ЛНЗ до матчу, знали, що вони надійно грають в обороні. Тому завдання було знайти способи зламати цей захист і забити. На жаль, не вийшло із завершенням.

Заміна? Відчув спазм у задній поверхні стегна. Завтра пройду діагностику, і буде зрозуміло, що там. Відчуваю, що нічого серйозного. Просто, відчувши спазм, боявся, щоб не порвати повністю зв’язки, тому попросив заміну.

Стиль ЛНЗ — це частина футболу. У кожної команди, в кожного суперника своя тактика. Перед кожною грою ми з тренерським штабом розбираємо гру суперника та вибудовуємо свою гру. Також у нас є свої напрацювання, тому нічого дратуючого в цьому немає.

По якості гри мені важко сказати, нехай оцінює тренерський штаб. А по результату я, напевно, погоджусь з Андрієм Ярмоленком — сором. Присутній контраст із минулим сезоном, коли у нас узагалі не було жодної поразки. У цьому ж у нас і поразок багато, і нічиїх. Через це турнірне становище залишає бажати кращого, і це м'яко кажучи.

Звичайно, ми — Динамо Київ, і не звикли до такого, але в нас багато молодих гравців, які прийшли з U19, вони грають свої перші матчі у Прем'єр-лізі. Тому наше завдання — виграти кубок у цьому сезоні. А в подальшому на зборах, думаю, ми добре підготуємось до наступного сезону, і буде все набагато краще", — заявив український виконавець.

У наступному турі київське Динамо прийматиме ковалівський Колос.