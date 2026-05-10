ЛНЗ на виїзді зіграв унічию з Динамо 0:0 у центральному матчі 27-го туру Української Прем’єр-ліги.

Кияни проводили зустріч без Матвія Пономаренка та Богдана Редушка, які отримали пошкодження. Попри це, господарі поля мали шанс відкрити рахунок у першому таймі: на 21-й хвилині Едуардо Герреро відзначився голом, однак після перегляду VAR взяття воріт було скасовано через офсайд.

У другій половині гри команди створили мінімум небезпечних моментів, і матч завершився без голів. Це друга нульова нічия в ігровий день чемпіонату України.

Після цього туру ЛНЗ втратив друге місце в турнірній таблиці — тепер його займає Полісся, яке випереджає черкаський клуб на один бал. Динамо залишається на четвертій позиції, маючи 48 очок, тоді як у ЛНЗ — 54.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу ЛНЗ — Динамо у рамках 27-го туру української Прем'єр-ліги-2025/26:

ЛНЗ — Динамо 0:0

ЛНЗ: Паламарчук — Г. Пасіч, Горін, Муравський, Драмбаєв — Рябов, Дідик, Пастух — Микитишин (Твердохліб, 25, Кравчук, 90), Ассінор (Авуду, 80), Кузик.

Динамо: Нещерет — Коробов (Караваєв, 46), Біловар (Захарченко, 57), Михавко, Дубінчак — Піхальонок, Михайленко, Шапаренко (Буяльський, 73) — Волошин, Герреро (Бленуце, 86), Шола (Ярмоленко, 73).

Попередження: Горін, Драмбаєв, Ассінор