Головний тренер Руху Іван Федик прокоментував результат домашньої дуелі з Вересом у 27-му турі УПЛ-2025/26, передає офіційний сайт львів'ян.

Рух — Верес 0:0 Відео найкращих моментів та огляд матчу 09.05.2026

Львівський клуб уникнув поразки від рівненського вдома в п'ятій поспіль очній зустрічі, але продовжив свою безвиграшну серію на Арені Львів у чемпіонаті до шести поєдинків (2Н, 4П).

"Ми заслужили на те, щоб забити гол та виграти цей матч. Нам трохи не пощастило. Щодо епізоду з Діалло, я переглянув цей момент, і там є поштовх збоку суперника. Самба після матчу також сказав, що цей поштовх завадив йому вдало пробити по воротах. Не розумію, чому цей момент не переглянув ВАР.

Вже до гри було зрозуміло, що суддівство, особливо на ВАР, буде складне для нас. На ВАР був той самий асистент арбітра, який безпідставно скасував пенальті у попередньому нашому матчі з Вересом. Не розумію, чому цього ж суддю призначили знову на матч між тими ж командами. Невже немає інших компетентних фахівців? Ще до матчу це призначення сигналізувало, що Руху буде важко. Якщо на цьому поєдинку працював би інший арбітр, то я б про це не говорив. Але це робиться або спеціально, або ж не аналізуються дії суддів та їхні призначення. При цьому цей момент та інші наші нагоди в матчі потрібно було реалізовувати.

Команда знаходила багато вільних зон за спинами суперника, але не завжди доводила справу до ударів. Чого не вистачало у завершальній стадії атак? Футболісти на полі вирішують розіграти до вірного, а не бити по воротах.

Стан Юрія-Володимира Герети? Він погано себе почував, тому не зіграв сьогодні. В нас є хороший другий голкіпер — Клименко. Він добре працює на тренуваннях, зіграв цей матч "на нуль". Саме Єгор врятував команду в першому таймі після помилки Олексія Товарницького: вийшов з воріт і закрив кут обстрілу. Зіграв кілька разів на виходах, діяв хоч і ризиковано, але надійно, віддаючи передачі всередину і всі крім однієї пройшли. Клименко — молодець, ми на нього сподіваємось, і я думаю, що в нього хороше майбутнє.

Наскільки травми впливають на стан справ на полі? Це все дуже впливає — у нас весь сезон дуже складна кадрова ситуація. У цьому матчі нам довелося перебудовувати свою гру. Зробили це, перемістивши крайнього захисника в центр захисту. Зробили кілька перестановок через вимушені заміни. Дениса Слюсара довелося також замінити через ушкодження, бо він не міг продовжити гру. Товарницький отримав ушкодження, але не думаю, що в нього щось серйозне. В нього така позиція на полі, що не можна ризикувати і треба робити заміну. Наприклад, з нападником ще можна зробити паузу, подивитись, чи готовий він продовжити грати, як почувається. А ось з центральним захисником все інакше — він або може грати, або ні. Ми вирішили провести заміну, щоб не ризикувати здоров'ям Олексія, а також нівелювати ризики в центрі захисту.

Максим Бойко та Андрій Кітела добре ввійшли в гру, тож можна сказати, що заміни добре спрацювали. Бо й Іван Денисов міг забивати наприкінці поєдинку, якби орієнтувався, куди летить м'яч, а не біг в якусь точку. Єдине, що розчаровує — нам не вдалося забити гол.

Готовність до виснажливих ігор? Команда готується до кожної гри окремо. В нас насичений тренувальний процес — зараз буде заняття, а також буде тренування у неділю. Ми працюємо без вихідних і готуємось до цих ігор", — зазначив Іван Федик.

Рух іде 14-м (зона перехідних матчів) у турнірній таблиці поточної кампанії УПЛ, маючи 21 заліковий бал. У середу, 13 травня, підопічні Федика гостюватимуть у Кудрівки.