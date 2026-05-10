Україна

Керманич ЛНЗ прокоментував нічию проти Динамо Київ.

Черкаський ЛНЗ напередодні зіграв унічию проти київського Динамо у рамках двадцять сьомого туру української Прем’єр-ліги.

ЛНЗ — Динамо 0:0 Огляд матчу УПЛ

Після завершення гри головний тренер "бузкових" Віталій Пономарьов прокоментував виступ власної команди.

"Динамо — хороша команда. За підбором гравців вона на другому місці в чемпіонаті України. За якістю гравців. І там є гравці збірної країни.

І я не думаю, що Динамо, з огляду на турнірне становище, приїхало просто зіграти матч, бо Динамо в кожному матчі хоче перемагати. ЛНЗ не дав їм цього зробити, але це була складна гра.

І нам, і Поліссю залишилось зіграти в чемпіонаті по три матчі. Жоден із них не буде простим. Ви бачили, Полісся лише на 90 хвилині забило вирішальний гол Олександрії. Тож ці матчі не можна недооцінювати.

Претензії Костюка? У нас такий газон завжди. Скажу відверто, про це ми навіть не думали. Жоден тренер ніколи не буде задоволений грою своєї команди. Мені так здається, і підбором футболістів ніколи не буде задоволений, завжди можна краще. І потрібно прагнути до кращого.

Складний матч, як і очікувалось: обидві команди вирішують свої турнірні завдання. Він міг бути не надто видовищним, але хочу подякувати команді за гру, а також уболівальникам, які заповнили стадіон. Вони б не прийшли без нашої гри впродовж сезону, тож це спільний результат.

Ми ще не зібрали повністю ту команду, яку будуємо, але вже здатні конкурувати. Якщо не помиляюся, ЛНЗ у цьому чемпіонаті — єдина команда, яка не програвала ні Динамо, ані Шахтарю.

Перемога була б найкращим результатом, але й нічия залишає нам шанси на топ-3. Для цього в трьох матчах, що залишились, потрібно набрати три очки.

Звичайно, хотілось перемогти. У нас були дуже хороші моменти, були швидкі переходи в другому таймі. Просто потрібно доводити такі моменти до завершального удару.

Знову ж таки ми повертаємось до індивідуальної майстерності футболістів. Я не вважаю, що потрібно виходити й грати на нічию, оскільки це може тільки нашкодити.

Хочемо потрапити в єврокубки, раз опинились на такому місці за кілька турів до закінчення чемпіонату. І, звичайно, хочемо потрапити до призової трійки. Повинні ставити максимальні цілі, але навіть якщо цього не вийде, це не має бути трагедією. Апетит, як то кажуть, приходить під час їжі.

У нинішньому сезоні ЛНЗ, якщо озирнутись назад, досяг непоганого результату. Для наших футболістів це серйозний прогрес.

Уболівати за Динамо у Кубку України, якщо ЛНЗ не увійде до призової трійки? У принципі, так, можна й повболівати. Проте, ми хочемо досягти успіху своїми силами, для цього ми важко працювали впродовж сезону", — заявив український фахівець.

У наступному турі черкаський ЛНЗ проведе домашній матч проти СК Полтава.