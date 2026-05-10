Розповідаємо, на що варто поставити в цій грі.
Барселона — Реал Мадрид, Getty Images
10 травня 2026, 09:28
У рамках 35-го туру іспанської Ла Ліги-2025/26 у Барселоні місцевий однойменний клуб прийматиме Реал Мадрид.
Поєдинок відбудеться в неділю, 10 травня, на стадіоні Spotify Камп Ноу в Барселоні. Початок — о 22:00 за київським часом.
За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Гансі Фліка. Так, на перемогу Барселони можна поставити з коефіцієнтом 1.63, тоді як потенційний успіх Реала Мадрид оцінюється показником 4.33. Імовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 5.00.
Тож на що ставити?
Пропонуємо поставити на варіант "Перемога Барселони + обидві заб'ють", представлений показником 2.20.
Коефіцієнтом 3.40 оцінена ймовірність вилучення.
Також пропонуємо розглянути сценарій "Барселона заб'є в обох таймах". На нього можна поставити з показником 1.80.
