Божевільним чином команда Сергія Нагорняка втретє поспіль утратила перемогу за останні тури.
Оболонь — Епіцентр, фото ФК Оболонь
09 травня 2026, 20:14
Оболонь — Епіцентр 2:2
Голи: Лях, 61, 90+4 — К. У. Рохас, 9, Сидун, 49
Оболонь: Марченко — Полегенько, Жовтенко, Семенов, Є. Шевченко — Бичек (Третьяков, 46), Чех, Мороз (Волохатий, 24), Мединський — Суханов (Лях, 60), Нестеренко (Теслюк, 77).
Епіцентр: Білик — Ліповуз, Кош, Григоращук — Кирюханцев, Себеріо, Миронюк (Запорожець, 84), Климець — К. У. Рохас (Супряга, 57), Сіфуентес (Олівейра, 84) — Сидун (Ковалець, 90+1).
Попередження: Є. Шевченко, Волохатий — Кош, Ліповуз, Супряга