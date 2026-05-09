Оболонь — Епіцентр 2:2
Голи: Лях, 61, 90+4 — К. У. Рохас, 9, Сидун, 49

Оболонь: Марченко — Полегенько, Жовтенко, Семенов, Є. Шевченко — Бичек (Третьяков, 46), Чех, Мороз (Волохатий, 24), Мединський — Суханов (Лях, 60), Нестеренко (Теслюк, 77).

Епіцентр: Білик — Ліповуз, Кош, Григоращук — Кирюханцев, Себеріо, Миронюк (Запорожець, 84), Климець — К. У. Рохас (Супряга, 57), Сіфуентес (Олівейра, 84) — Сидун (Ковалець, 90+1).

Попередження: Є. Шевченко, Волохатий — Кош, Ліповуз, Супряга