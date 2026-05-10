Іспанія

Football.ua за підтримки офіційного беттінг-партнера Ла Ліги betking представляє прев'ю поєдинку 35-го туру іспанської Прімери, який розпочнеться у неділю, 10 травня, о 22:00.

Цієї неділі весь футбольний світ прикутий до Камп Ноу, де в межах Ель Класіко може вирішитися доля чемпіонського титулу. Ситуація для Барселони максимально вигідна: маючи 11 очок переваги над мадридським Реалом за чотири тури до фінішу, команді Гансі Фліка достатньо набрати бодай один бал, щоб офіційно стати недосяжною для "вершкових" і повернути собі корону Ла Ліги.

Барселона — Реал Мадрид

Неділя, 10 травня, 22:00, Камп Ноу, Барселона

Пряма трансляція на медіасервісі MEGOGO.

Барселона підходить до головного матчу сезону у феноменальній формі, маючи серію з 10 перемог поспіль у чемпіонаті. В останньому турі каталонці здолали Осасуну (2:1), довівши свою кількість набраних очок до 88. Флік зумів побудувати збалансований колектив, який наразі виглядає на голову сильнішим за всіх конкурентів в Іспанії. Навіть поразка в цьому матчі не стане катастрофою, адже відрив залишиться комфортним, проте "синьо-гранатові" прагнуть відсвяткувати тріумф саме перед власними вболівальниками у поєдинку проти заклятого ворога.

Натомість у стані Реала панує справжній хаос. Тиждень перед Класіко був затьмарений конфліктом всередині команди: капітан Федеріко Вальверде отримав травму внаслідок сутички з Орельєном Чуамені та вибув щонайменше на два тижні. Додайте до цього чутки про натягнуті стосунки Кіліана Мбаппе з партнерами та пригнічений настрій після вильоту з Ліги чемпіонів — і отримаєте команду в глибокій кризі. Попри перемогу над Еспаньйолом (2:0) у минулому турі, підопічним Альваро Арбелоа буде вкрай важко протистояти стабільній Барселоні на її полі.

Щодо кадрових новин, Барселона все ще не може розраховувати на Ламіна Ямаля, проте Андреас Крістенсен та Рафінья вже повернулися до тренувань. У Реала лазарет переповнений: окрім Вальверде, гру пропустять Родріго, Мілітао, Гюлер, Карвахаль та Менді. Хорошою новиною для мадридців є лише те, що Тібо Куртуа та Кіліан Мбаппе встигли відновитися і готові вийти у старті.

За версією betking Барселона є фаворитом зустрічі. Коефіцієнт на перемогу господарів становить 1.84. Успіх Реала оцінюється у 3.80, а нічия, яка влаштує каталонців для чемпіонства, — у 4.15.

Аналітики очікують на результативне Ель Класіко: тотал більше 2.5 йде за 1.58. Ставка на те, що обидві команди заб’ють, пропонується з коефіцієнтом 1.53.

Якщо ви вважаєте, що Реал на характері зможе бодай не програти в Каталонії, варіант Х2 доступний за 1.98.

Орієнтовні склади

Барселона: Ж. Гарсія — Кунде, Кубарсі, Мартін, Канселу — Е. Гарсія, Педрі — Рашфорд, Гаві, Фермін — Левандовські.

Реал Мадрид: Куртуа — Александер-Арнольд, Рюдігер, Гюйсен, Ф. Гарсія — Камавінга, Чуамені, Пітарч — Беллінгем — Вінісіус, Мбаппе.

Не зіграють: Ямаль (Барселона) — Вальверде, Родріго, Гюлер, Мілітао, Карвахаль, Менді (Реал Мадрид).

Поточна форма

Очні зустрічі

прогноз 4:1

Довідка про компанію

betking — ліцензований букмекер, що входить до King Group та здійснює діяльність відповідно до законодавства України. betking пропонує широкий спектр послуг у сфері спортивного беттингу та онлайн-розваг, зосереджуючись на інноваційності, прозорості та принципах відповідальної гри.

betking активно сприяє розвитку спорту в Україні: підтримує професійні команди, реалізує партнерські проєкти та впроваджує ініціативи, орієнтовані на вболівальників і спортивну спільноту.

ТОВ "Слотс Ю.Ей": Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино у мережі Інтернет від 26.04.2021 (Рішення КРАІЛ №150 від 12.04.2021), Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення КРАІЛ №559 від 21.11.2024).

УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ