Україна

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату України, який відбувся 9 травня 2026 року.

Зоря вирвала нічию в домашньому матчі 27 туру УПЛ проти Металіста 1925 — 1:1.

Гості відкрили рахунок уже на старті зустрічі: після помилки Сапутіна Петер Ітодо забив у порожні ворота. Надалі Зоря намагалась відігратись, але до перерви майже не створювала небезпечних моментів, ще й втратила через травму Слесаря.

У другому таймі харків’яни впевнено контролювали хід гри й були ближчими до другого гола, однак Забергджа не реалізував свій момент у контратаці.

Здавалося, Металіст 1925 все ж дотисне суперника та тимчасово підніметься над Динамо в таблиці, але на 90+1 хвилині Верлей після подачі кутового зрівняв рахунок і приніс Зорі нічию.

У підсумку команда Младена Бартуловича втратила шанс піднятись на четверте місце, а кияни зберегли свою позицію в турнірній таблиці.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу ЛНЗ — Динамо у рамках 27-го туру української Прем'єр-ліги-2025/26:

Зоря — Металіст 1925 1:1

Голи: Верлей, 90+1 — Петер, 1

Зоря: Сапутін — Пердута, Янич, Ескінья, Вантух — Кушніренко (Дришлюк, 80) — Слесар (Горбач, 11, Верлей, 62), Мічин, Башич (Єлавич, 62), Попара — Будківський.

Металіст 1925: Варакута — Салюк, Є. Павлюк, Шабанов, Крупський — І. Когут (Антюх, 21), Калюжний, Аревало (Чурко, 82) — Калітвінцев (Забергджа, 59), Петер (Мба, 82), Кастільйо (Рашиця, 59).

Попередження: Ескінья, Мічин, Дришлюк, Попара, Будківський — Кастільйо