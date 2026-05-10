НЕДІЛЯ, 10 ТРАВНЯ, 18:30 ▪️ ЛОНДОН СТЕДІУМ, ЛОНДОН ▪️ ГОЛОВНИЙ АРБІТР — КРІС КАВАНА ▪️ ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

Вест Гем підходить до дербі після болючої поразки від Брентфорда з рахунком 0:3, через яку команда Нуну Ешпіріту Санту знову опинилася в зоні вильоту. Ситуація для "молотобійців" критична: Тоттенгем скористався осічкою конкурента та випередив Вест Гем у таблиці, тому тепер будь-яка втрата очок може коштувати клубу місця в еліті. Попри це, на власному полі лондонці виглядають дуже непросто — шість домашніх матчів АПЛ поспіль без поразок додають господарям віри перед зустріччю з лідером чемпіонату.

Особливу надію вболівальники Вест Гема покладають на Джаррода Боуена. Хоча англієць давно не забивав, саме він залишається головним двигуном атак команди, регулярно створюючи моменти партнерам. Важливим фактором може стати й фізична готовність складу — єдиною реальною кадровою проблемою залишається відсутність Лукашa Фабіанські, але статистика лондонських дербі насторожує: Вест Гем програв усі п’ять домашніх дербі в чемпіонаті цього сезону.

Арсенал переживає один із найкращих моментів за останні десятиліття, якщо не брати до уваги дуже суперечливий квітень. Команда Мікеля Артети не лише продовжує триматися на вершині турнірної таблиці, а й посеред тижня вперше з 2006 року пробилася до фіналу Ліги чемпіонів, здолавши мадридський Атлетіко. Додатковим бонусом для "канонірів" стала осічка Манчестер Сіті у матчі з Евертоном — тепер лондонці мають чудову можливість ще сильніше зміцнити свої позиції в чемпіонських перегонах.

Особливо вражає форма Віктора Йокереса, який забив дев’ять м’ячів у дванадцяти останніх матчах АПЛ і нарешті вирішив проблему реалізації моментів для Арсеналу. Після повернення Бракайо Саки атака "канонірів" знову виглядає максимально різноманітною та вибуховою. Окремої уваги заслуговують стандарти — Арсенал уже забив 27 м’ячів після стандартних положень у нинішньому сезоні Прем’єр-ліги, що є найкращим показником турніру. І саме це може стати серйозною проблемою для Вест Гема, який дуже часто помиляється під час оборони кутових та штрафних. До того ж Деклан Райс зіграє проти колишнього клубу на його стадіоні, що також додає градусу зацікавленості в цій грі.

Очікується дуже нервовий і емоційний матч, де мотивація обох команд буде зашкалювати. Вест Гем спробує нав’язати боротьбу завдяки домашній атмосфері та високій інтенсивності, але Арсенал нині виглядає більш цілісним і психологічно стійким колективом. Команда Артети чудово розуміє ціну кожного очка на фініші сезону, тому навіть попри втому після єврокубків "каноніри" залишаються фаворитами цього лондонського дербі.