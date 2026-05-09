Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату України, який відбувся 9 травня 2026 року.

Оболонь на своєму полі зіграла внічию з Епіцентром 2:2 у матчі 27-го туру Української Прем’єр-ліги.

Гості активно розпочали зустріч і вже на 9-й хвилині відкрили рахунок: Карлос Рохас впевнено реалізував пенальті.

На старті другого тайму Епіцентр подвоїв перевагу. Рохас цього разу виступив у ролі асистента, а Вадим Сидун точно пробив головою після подачі.

Оболонь змогла повернутися в гру завдяки Тарасу Ляху, який скоротив відставання, а на 90+5-й хвилині оформив дубль і встановив остаточний рахунок 2:2.

Після цього матчу Епіцентр має 27 очок і займає 12-те місце в турнірній таблиці. Оболонь набрала 28 балів і йде 11-ю.

Оболонь — Епіцентр 2:2

Голи: Лях, 61, 90+4 — К. У. Рохас, 9, Сидун, 49

Оболонь: Марченко — Полегенько, Жовтенко, Семенов, Є. Шевченко — Бичек (Третьяков, 46), Чех, Мороз (Волохатий, 24), Мединський — Суханов (Лях, 60), Нестеренко (Теслюк, 77).

Епіцентр: Білик — Ліповуз, Кош, Григоращук — Кирюханцев, Себеріо, Миронюк (Запорожець, 84), Климець — К. У. Рохас (Супряга, 57), Сіфуентес (Олівейра, 84) — Сидун (Ковалець, 90+1).

Попередження: Є. Шевченко, Волохатий — Кош, Ліповуз, Супряга