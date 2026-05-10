Півзахисник Динамо Київ прокоментував нічию проти ЛНЗ.
10 травня 2026, 08:35
Київське Динамо напередодні зіграло внічию проти черкаського ЛНЗ у рамках двадцять сьомого туру української Прем’єр-ліги.
ЛНЗ — Динамо 0:0 Огляд матчу УПЛ
Після завершення гри півзахисник "біло-синіх" Олександр Піхальонок прокоментував виступ власної команди.
"Сьогодні нам не вистачило забитого м’яча. ЛНЗ у притаманному стилі грав низьким блоком за схемою 5-3-2, але попри це, теж мав свої нагоди. Нульова нічия, але обидві команди могли сьогодні забити.
Упродовж сезону в нас бували й важчі матчі. Викликом стало подолати їхню оборону, тому ми створили не так багато моментів, але мали їх реалізувати.
Гадаю, справа все ж у реалізації. У матчі проти такої команди, як ЛНЗ, не буде багато моментів, але ними потрібно скористатись. На жаль, сьогодні нам це не вдалось", — заявив український виконавець.
У наступному турі київське Динамо прийматиме ковалівський Колос.