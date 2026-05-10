Колумбійський півзахисник уже повідомив Міннесота Юнайтед про свої плани щодо майбутнього.

Атакуючий півзахисник Хамес Родрігес може завершити професійну кар’єру після чемпіонату світу-2026, що пройде влітку у Північній Америці. Про це повідомляє Diario AS.

За інформацією джерела, нинішній клуб колумбійця — Міннесота Юнайтед — уже знає про наміри 34-річного футболіста. Зазначається, що Хамес особисто дав зрозуміти керівництву американського клубу, що розглядає мундіаль як свій останній великий турнір у кар’єрі.

Попри можливість продовження контракту ще на шість місяців, пріоритетом для Родрігеса залишається саме завершення виступів після чемпіонату світу. Про це також повідомив журналіст Феліпе Сьєрра.

Нинішній етап кар’єри колумбійця в МЛС складається непросто. У сезоні він провів лише шість матчів за Міннесота Юнайтед, з яких тільки двічі виходив у стартовому складі. Результативними діями хавбек поки не відзначався.

Таким чином, ЧС-2026 може стати фінальним акордом у кар’єрі одного з найяскравіших колумбійських футболістів останнього десятиліття, хоча остаточне рішення гравець ще офіційно не оголосив.

Нагадаємо, на найближчому мундіалі Колумбія зіграє у групі K проти Узбекистану, ДР Конго та Португалії.