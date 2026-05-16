Динамо здобуло перемогу над СК Полтава з рахунком 2:0 у матчі 29-го туру Української Прем’єр-ліги.

Кияни швидко відкрили рахунок — уже на 3-й хвилині Андрій Ярмоленко реалізував пенальті. Для 36-річного вінгера цей гол став 123-м у чемпіонаті України. Таким чином він повторив досягнення Сергія Реброва та тепер відстає лише на один м’яч від рекорду Максима Шацьких, який має 124 голи.

Після швидкого гола Динамо контролювало хід гри, однак довгий час не могло подвоїти перевагу. Остаточний рахунок був встановлений наприкінці зустрічі — Едуардо Герреро, який вийшов на заміну, забив другий м’яч киян.

Матч формально був домашнім для СК Полтава, однак відбувся у Києві на стадіоні імені Валерія Лобановського. У складі Динамо вийшли одразу кілька молодих гравців, зокрема 20-річний голкіпер В’ячеслав Суркіс та 19-річний форвард Віталій Лобко, а також легіонери Аліу Тіаре та Шола Огундані.

Після цієї перемоги Динамо має 54 очки та скоротило відставання від Полісся до одного бала у боротьбі за третє місце. СК Полтава з 12 очками залишається на останній позиції та ще раніше втратила шанси на збереження прописки в еліті.

Наступний матч Динамо проведе 20 травня у фіналі Кубка України проти Чернігова. Завершальний поєдинок у чемпіонаті кияни зіграють 24 травня проти Кудрівки.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Динамо — Полтава у рамках 29-го туру української Прем'єр-ліги-2025/26:

СК Полтава — Динамо Київ 0:2

Голи: Ярмоленко, 3 (пен.), Герреро, 90+1

СК Полтава: Мінчев — Савенков, Місюра, Підлепич, Коцюмака (Бужин, 83) — Дорошенко (Плахтир, 83), Даниленко (Марусич, 83) — Одарюк, Сад (П'ятов, 70), Галенков — Сухоручко (Кобзар, 26).

Динамо Київ: Суркіс — Коробов, Біловар, Тіаре, Дубінчак — Піхальонок (Буяльський, 60), Бражко (Михайленко, 46), Шапаренко (Яцик, 46) — Ярмоленко (Волошин, 60), Лобко (Герреро, 79), Шола.

Попередження: Місюра, Даниленко — Тіаре