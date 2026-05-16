Багаторічний лідер захисту донецького «Шахтаря» та один із найвідоміших українських футболістів свого покоління Ярослав Ракіцький ухвалив рішення завершити професійну ігрову кар'єру у віці 36 років.

Про це гравець офіційно повідомив на своїй сторінці в Instagram, звернувшись із прощальним словом до вболівальників. Захисник, який віддав футболу 30 років свого життя, подякував усім причетним до його становлення:

"Хочу звернутись до кожного свого вболівальника з кожного куточка футбольного світу. До всіх футбольних клубів, де я мав честь грати. Віддати шану кожному тренеру, кожному партнеру по команді, кожному супернику та кожному працівнику клубів... Сьогодні я завершую етап свого життя як професійний футболіст, який здобув 30 трофеїв на найвищому рівні".

Свій футбольний шлях Ракіцький розпочинав на юнацькому рівні у рідному Павлодарі, але ключовим моментом стало потрапляння до структури Шахтаря у 13-річному віці. У своєму зверненні Ярослав виділив тих, хто допоміг йому стати зіркою: першого тренера Павла Дулінова, наставника дубля Валерія Яремченка та футбольного янгола — Мірчу Луческу, який і розкрив талант захисника у першій команді.

Окрему подяку гравець висловив президенту клубу Рінату Ахметову та рідній академії. Загалом за донецький Шахтар Ракицький провів значні 358 матчів, у яких відзначився 18 забитими м'ячами (більшість із яких — фірмовими потужними ударами з лівої ноги) та віддав 35 результативних передач.

За свою кар'єру Ярослав здобув рівно 30 командних титулів. Більшість із них — у футболці гірників. Разом із донецьким клубом він став: 10-разовим чемпіоном України, 7-разовим володарем Кубка України, 6-разовим володарем Суперкубка України.

Шлях Ракицького був сповнений різких поворотів. У січні 2019 року він покинув донецький клуб, перейшовши до російського Зеніта. Проте після початку повномасштабного вторгнення рф в Україну гравець розірвав контракт із клубом країни-агресора. Після нетривалого перебування у турецькому Адана Демірспор, у січні 2023 року відбулося гучне повернення Ракіцького до рідного Шахтаря.

Саме у складі гірників захисник провів свій останній повноцінний ігровий сезон 2023/24, допомігши команді оформити чергове чемпіонство. Після завершення свого другого етапу в Донецьку, Ракіцький не залишив український футбол.

Останні два сезони своєї професійної кар'єри захисник провів у складі одеського Чорноморця, до якого приєднався у статусі вільного агента.

Окремою сторінкою в кар'єрі захисника є виступи за національну збірну України. За головну команду країни Ярослав Ракіцький провів 71 матч, у яких забив 5 голів. Він був учасником двох чемпіонатів Європи (2012 та 2016 років), запам'ятавшись фанатам своїми розкішними дальніми передачами.

Попри прощання з футбольним полем у якості гравця, Ракіцький не збирається залишати спорт. За його словами, він планує продовжити жити футболом у ролі тренера або спортивного функціонера.

"Футбол був моїм життям 30 років. Усе моє життя побудоване навколо футболу... Побачимось у футболі!" — резюмував легендарний захисник.