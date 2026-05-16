Україна: Перша ліга

У 28 турі Першої ліги ключові матчі завершилися мінімальною перемогою та нульовими нічиїми.

У суботу, 16 травня, відбулися чергові матчі 28 туру Першої ліги України, у яких боротьба за вихід до УПЛ та місця у перехідних матчах стала ще напруженішою.

У стартовому поєдинку ігрового дня Агробізнес мінімально обіграв Вікторію з рахунком 1:0. Єдиний гол у матчі на 73-й хвилині забив Олег Лень. Завдяки цій перемозі команда з Волочиська закріпилася на четвертій позиції та за два тури до завершення сезону випереджає Інгулець уже на шість очок.

Агробізнес – Вікторія 1:0

Гол: Лень, 73

Сам Інгулець не зміг скористатися шансом скоротити відставання. Команда з Петрового вдома розписала нульову нічию з Прикарпаттям. Попри територіальну перевагу господарів, командам так і не вдалося відзначитися бодай одним голом.

Інгулець – Прикарпаття 0:0

Центральний матч дня між Чорноморцем та Лівим Берегом також завершився без забитих м’ячів — 0:0. Саме ці команди нині ведуть боротьбу за другу пряму путівку до Української Прем’єр-ліги.

Поєдинок в Одесі двічі переривався через повітряні тривоги. Після затримки старту активніше розпочав Чорноморець, однак гостріші моменти створювали футболісти Лівого Берега. Київський клуб кілька разів був близький до гола — м’яч влучав у каркас воріт, а воротар одеситів Аніагбосо неодноразово рятував команду.

У другому таймі господарі теж мали шанс вирвати перемогу після помилки голкіпера гостей Жмурка, однак удар пройшов повз ворота. У підсумку команди поділили очки та зберегли інтригу в боротьбі за підвищення у класі до останніх турів сезону.

Чорноморець – Лівий Берег – 0:0