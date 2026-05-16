Німеччина

Мюнхенці забили 122 голи в Бундеслізі-2025/26.

Баварія завершила сезон-2025/26 у Бундеслізі з історичним досягненням, встановивши новий рекорд за кількістю забитих м’ячів серед клубів топ-5 європейських чемпіонатів у XXI столітті.

Команда Венсана Компані відзначилася 122 голами у 34 турах чемпіонату Німеччини. Цей показник став найкращим серед клубів Англії, Іспанії, Італії, Німеччини та Франції за останні понад 20 років.

Більше за Баварію в історії найсильніших європейських ліг забивав лише Торіно у сезоні-1947/48 — 125 м’ячів. Легендарне Grande Torino досягло цієї позначки за 40 матчів, що на три більше, ніж у мюнхенського клубу.

Most goals in a season in Europe's Top 5 leagues:



125 — Torino in 1947/48

122 — Bayern in 2025/26



Torino did it in 40 matches. Bayern played only 34. pic.twitter.com/CB2Ir2LJ4x — StatMuse FC (@statmusefc) May 16, 2026

Окрім історичного рекорду результативності, Баварія впевнено виграла чемпіонат Німеччини, набравши 89 очок та здобувши свій 35-й титул у Бундеслізі.

Попереду у мюнхенців ще один важливий матч сезону — фінал Кубка Німеччини проти Штутгарта. Поєдинок відбудеться 23 травня в Берліні.