Мюнхенці забили 122 голи в Бундеслізі-2025/26.
ФК Баварія, getty images
16 травня 2026, 19:43
Баварія завершила сезон-2025/26 у Бундеслізі з історичним досягненням, встановивши новий рекорд за кількістю забитих м’ячів серед клубів топ-5 європейських чемпіонатів у XXI столітті.
Команда Венсана Компані відзначилася 122 голами у 34 турах чемпіонату Німеччини. Цей показник став найкращим серед клубів Англії, Іспанії, Італії, Німеччини та Франції за останні понад 20 років.
Більше за Баварію в історії найсильніших європейських ліг забивав лише Торіно у сезоні-1947/48 — 125 м’ячів. Легендарне Grande Torino досягло цієї позначки за 40 матчів, що на три більше, ніж у мюнхенського клубу.
Окрім історичного рекорду результативності, Баварія впевнено виграла чемпіонат Німеччини, набравши 89 очок та здобувши свій 35-й титул у Бундеслізі.
Попереду у мюнхенців ще один важливий матч сезону — фінал Кубка Німеччини проти Штутгарта. Поєдинок відбудеться 23 травня в Берліні.