Вольова перемога над Гартс принесла клубу 56-й титул Шотландії.

Перемога Селтіка над Гартс із рахунком 3:1 стала вирішальною битвою за трофей для команди з Глазго. Дотиснувши суперника наприкінці гри завдяки голам Дайзена Маеди та Каллума Османда, господарі зруйнували надії единбуржців на перше чемпіонство з 1960 року.

Проте головна драма вечора розгорнулася вже після фінального свистка, коли творці цього успіху нарешті змогли виплеснути все пережите за цей надважкий сезон.

Для головного тренера біло-зелених Мартіна О'Нілла цей титул, який ще взимку здавався абсолютно недосяжним, став чимось значно більшим, ніж просто спортивним здобутком. Фахівець зізнався, що приголомшений тим, який шлях пройшла його команда:

"Ніколи в найсміливіших мріях я не думав, що зможу побачити там цих хлопців, які піднімають трофей. Гравці та тренерський штаб дали мені привід жити. Це найособливіше місце на землі. Коли на цьому стадіоні панує абсолютна єдність, це видовище, яке варто споглядати", — зворушливо зазначив О'Нілл у коментарі для Sky Sports.

Каллум Макгрегор, капітан і справжній лідер роздягальні, акцентував увагу на психологічній стійкості колективу. За його словами, саме здатність команди згуртуватися в момент тотальної критики стала ключем до п'ятого поспіль чемпіонства.

Макгрегор зізнався, що масштаб досягнення змусив його втратити дар мови:

"Ого, який сезон. Ми були на межі знецінення, всі нас списували з рахунків. Але ви можете бачити, що цей результат означає для кожного з нас, для всієї групи гравців. Ми точно знали, що отримаємо свій шанс. Така вже ця група — вони просто продовжують йти вперед. Яка ж особлива, неповторна група людей — по-справжньому чарівна", — наголосив капітан.

Цей вечір на галасливому Селтік Парк оформив рекордний 56-й чемпіонський титул клубу.