Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату України, який відбувся 16 травня 2026 року.

Металіст 1925 у домашньому матчі 29-го туру Української Прем’єр-ліги зіграв унічию з Епіцентром — 1:1.

Харків’яни відкрили рахунок у середині першого тайму. Влучним ударом відзначився Батон Заберджа. Для захисника цей гол став четвертим у складі Металіста 1925 в чемпіонаті, а також другим у двох останніх матчах.

Після перерви Епіцентр зумів відновити рівновагу. Голом відзначився Вадим Сидун, який довів свій бомбардирський рахунок у сезоні до восьми м’ячів.

Після цієї нічиєї Металіст 1925 має 48 очок у турнірній таблиці. Епіцентр із 31 балом посідає 11-ту позицію.

У заключному турі сезону Епіцентр 23 травня прийме СК Полтава, а Металіст 1925 наступного дня на виїзді зіграє проти Вереса.

Металіст 1925 — Епіцентр 1:1

Голи: Забергджа, 22 — Сидун, 74

Металіст 1925: Проценко — Крупський, Дубко, Шабанов, Мартинюк — Калітвінцев (Рашиця, 46), Є. Павлюк, Аревало (Литвиненко, 62) — Кастільйо (Гаджиєв, 62), Мба (І. Когут, 46), Забергджа (Баптістелла, 80).

Епіцентр: Федотов — Олівейра, Григоращук, Кош — Танчик (Кирюханцев, 80), Миронюк, Запорожець (Климець, 64), Маткевич (Себеріо, 56) — Ковалець (Сіфуентес, 46) — Супряга (Сидун, 46), Є. Демченко.