Ліга чемпіонів

Тренер парижан підкреслив, що команда має час для тренувань і не думає про минулі фінали.

Головний тренер Парі Сен-Жермен Луїс Енріке поділився думками щодо підготовки команди до вирішальних матчів сезону та фіналу Ліги чемпіонів проти Арсенала. Його слова наводить L’Equipe.

Фахівець наголосив, що команда зараз має час для якісної підготовки та тактичної роботи.

"Насамперед нам необхідна адаптація до календаря. Ми не граємо у фіналі Кубка Франції наступної п’ятниці. Потрібно підготувати наступні два тижні. У нас буде час для тактичних тренувань, ми працюватимемо над захистом і атакою. У фіналі не може бути фаворита — у мене його немає", — сказав тренер.

Луїс Енріке також підкреслив, що підхід до тренувального процесу може змінюватися залежно від потреб команди.

"Це залежить від того, чого потребує команда. Якщо потрібно щось змінити — ми змінюємо все. Не існує одного шляху, щоб дійти до фіналу, усе залежить від обставин", — зазначив він.

Наставник ПСЖ додав, що для нього тренування є повноцінним ігровим процесом, тому він не боїться експериментів, але й не змінює підхід без потреби. Водночас він категорично відмовився порівнювати нинішню ситуацію з попередніми фінальними кампаніями, закликавши команду повністю зосередитися на теперішніх завданнях.

"Якщо бути чесним, я нічого не пам’ятаю. Якщо ти думаєш про минуле — ти відволікаєшся. Я переконаний, що ми можемо виграти Лігу чемпіонів, тому повністю сфокусовані. Не хочу бачити жодних відволікань у гравців", — сказав Енріке.

Фінал Ліги чемпіонів між ПСЖ та Арсеналом відбудеться 30 травня о 19:00 за київським часом.

Нагадаємо, що український захисник Ілля Забарний у складі ПСЖ став чемпіоном Франції.